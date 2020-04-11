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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Nisan 2020

11 Nisan 2020 18:38

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Nisan 2020

-Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı

-Sokağa çıkma yasağı izdihamı; marketlerde kuyruk, caddelerde trafik sıkışıklığı

-Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Risk çok büyüdü, dün akşam dışarı çıkanlar kendilerini karantinaya alsın

-Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: Sokaklara taşılmasının önümüzdeki günlerde bir bedeli olacak

-Özgür Özel: Yasağı ilan etmeyi planlayamayan zihniyet yüzünden 48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık

-İçişleri Bakanlığı: Evlere ekmek dağıtımı sorunsuz ilerliyor

-Tutuklu gazetecilerin yakınları konuştu: Virüs, hapisteki gazetecilere ulaşmadan tahliye edilmeliler

-TGC ve Basın Konseyi'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması: Yurttaşları gazetesiz bırakmayın

-Bakan Kasapoğlu: 13 bin 968 vatandaş karantinada

-Bireysel futbolcu antrenörü Akarsu: Ligler açıldığında pek çok futbolcu sakatlanacak

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