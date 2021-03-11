Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Mart 2021

11 Mart 2021 19:35
Feminist Gece Yürüyüşü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı
Erdoğan, 2021 yılının İstiklâl Marşı yılı ilân edildiğini duyurdu
Koca, salgının birinci yılında konuştu: Grip gibi sıradan bir hastalık olmayacak ama 2020'ye çöken kâbus, 2021'de devam etmeyecek
Avrupa İlaç Ajansı, tek doz yapılan Johnson&Johnson Koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi
Davutoğlu ve Babacan'dan Akşener'e destek: Ahlaksız ithamlar kadınların cesaretini kırmasın
CHP Sözcüsü: 128 milyar dolar rezervi eriten bürokratlara sahip çıkıldı, hiçbir işlem yapılmadı
Bakan Gül: 2023'te yeni yüzyıla, yeni sivil anayasa ile gireceğimize olan inancımız tamdır
Meral Akşener'in konvoyunda kaza: 4 kişi yaralandı
Putin: 2020, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra küresel ekonominin gördüğü en kötü yıl oldu
PFDK'dan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'ye 15 gün hak mahrumiyeti cezası
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