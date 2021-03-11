Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Mart 2021

Feminist Gece Yürüyüşü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı

Erdoğan, 2021 yılının İstiklâl Marşı yılı ilân edildiğini duyurdu

Koca, salgının birinci yılında konuştu: Grip gibi sıradan bir hastalık olmayacak ama 2020'ye çöken kâbus, 2021'de devam etmeyecek

Avrupa İlaç Ajansı, tek doz yapılan Johnson&Johnson Koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi

Davutoğlu ve Babacan'dan Akşener'e destek: Ahlaksız ithamlar kadınların cesaretini kırmasın

CHP Sözcüsü: 128 milyar dolar rezervi eriten bürokratlara sahip çıkıldı, hiçbir işlem yapılmadı

Bakan Gül: 2023'te yeni yüzyıla, yeni sivil anayasa ile gireceğimize olan inancımız tamdır

Meral Akşener'in konvoyunda kaza: 4 kişi yaralandı

Putin: 2020, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra küresel ekonominin gördüğü en kötü yıl oldu

PFDK'dan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'ye 15 gün hak mahrumiyeti cezası