Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Mart 2020

11 Mart 2020 19:55
Koronavirüs tedbirlerini 3 bakan açıkladı: Maske ve tulum ihracatı yasaklandı; gıdaya fahiş fiyat uygulayanlara ceza verilecek
Koronavirüs | Dünya genelinde vaka sayısı 120 bine yaklaştı
Ali Babacan DEVA'nın programını açıkladı; "Zorunlu askerlik kalkacak; gençlerimiz korkmadan Tweet atıp 'like' yapabilecekler
AB'den Yunanistan'a sığınmacılar hakkında soruşturma talebi
Berkin Elvan ölümünün 6. yılında mezarı başında anıldı: Elimizden aldıkları evlatlarımızın adaletine açız
Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Okan Konuralp, RTÜK'ün yeni üyesi oldu
Anayasa Mahkemesi'nden Sendika.Org'un 62 kez engellenmesi hakkında "ifade özgürlüğü ihlali" kararı
Ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri, 'zorunlu yatış' kararıyla hastaneye götürülmüş
YÖK'ten acil Koronavirüs toplantısı; 207 rektör Ankara'da bir araya gelecek
'Yerli otomobil' fabrika tanıtım tarihi ertelendi
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