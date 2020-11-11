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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Kasım 2020

11 Kasım 2020 18:39

Erdoğan, “Acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız” dedi; dolar 8 liranın altına indi

Bahçeli: Bugün Türkiye’de devlet krizi değil muhalefet siyasi ahlak ve CHP krizi vardır

Erdoğan: Gezi olaylarında güya çevre adına sokak yakanlar fidan seferberliğimizi kötülüyor

Vatikan'dan tarihi cinsel istismar raporu: Tacizci kardinal hakkındaki suçlamalar dikkate alınmadı

BioNTech'in CEO’su Uğur Şahin: İşbirliğine başlayabilirsek 2021 Ocak-Mart arası Türkiye’ye aşı getirilebilir

Rusya Sputnik V aşısının yüzde 92 oranında başarılı olduğunu açıkladı

Otobüste iki kadına bakarak mastürbasyon yapan erkek: Alkollüydüm, hatırlamıyorum!

Axios: Trump, danışmanlarına 2024'te tekrar aday olabileceğini söyledi

Danışmanından Biden'ın Türkiye politikasına dair sinyaller: Ekonomilerini çökertmeden baskı uygulanmalı

Mahfi Eğilmez: Faiz hakkında olumsuz açıklamalar genellikle faiz artırılacağı zaman yapılıyor

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