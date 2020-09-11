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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Eylül 2020

11 Eylül 2020 18:26

İçişleri Bakanlığı: Van'da 3 asker şehit oldu

Midilli'deki Moria kampının yanmasının ardından sığınmacılar iki gecedir sokakta yatıyor

AYM, şehirlerarası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunu iptal etti

CHP, Koronavirüs nedeniyle genel merkezi kapatma kararı aldı; personel evden çalışacak

Beşiktaş Belediyesi'nden devrim niteliğinde karar: İlçe sınırlarında evcil hayvan satışı yasaklandı

Didim Belediye Başkanı Atabay: Tutuklanmadım, yalan haberlerle kamuoyunu yanıltmak suç unsurudur

HDP Milletvekili Remziye Tosun'a 10 yıl hapis cezası!

İçişleri Bakanlığı: Evde izolasyonu ihlal edenler, pansiyon ve yurtlara yerleştirilecek

Ankara Tabip Odası Başkanı: Ankara’da günde 30’dan fazla sağlık çalışanı virüse yakalanıyor

Temmuz'da cari açık 1.8 milyar dolar

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