Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Eylül 2020

11 Eylül 2020 18:26
İçişleri Bakanlığı: Van'da 3 asker şehit oldu
Midilli'deki Moria kampının yanmasının ardından sığınmacılar iki gecedir sokakta yatıyor
AYM, şehirlerarası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunu iptal etti
CHP, Koronavirüs nedeniyle genel merkezi kapatma kararı aldı; personel evden çalışacak
Beşiktaş Belediyesi'nden devrim niteliğinde karar: İlçe sınırlarında evcil hayvan satışı yasaklandı
Didim Belediye Başkanı Atabay: Tutuklanmadım, yalan haberlerle kamuoyunu yanıltmak suç unsurudur
HDP Milletvekili Remziye Tosun'a 10 yıl hapis cezası!
İçişleri Bakanlığı: Evde izolasyonu ihlal edenler, pansiyon ve yurtlara yerleştirilecek
Ankara Tabip Odası Başkanı: Ankara’da günde 30’dan fazla sağlık çalışanı virüse yakalanıyor
Temmuz'da cari açık 1.8 milyar dolar
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