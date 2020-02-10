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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Şubat 2020

10 Şubat 2020 18:56

-Millî Savunma Bakanlığı: İdlib'de 5 asker şehit oldu

-TÜİK, Kasım ayı işsizlik rakamlarına göre  işsizlik Kasım ayında yüzde 13,3 oldu

-Ömer Çelik: İbdib'deki gözlem noktalarından çekilmeyeceğiz

-Afrin’de mazot yüklü bombalı kamyonla saldırı: 8 ölü, 7 yaralı

-Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşmasına yönelik görüşmeler sürüyor

-CHP'nin anketi: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı tek geçen isim İmamoğlu

-Hava trafik kontrolörü: Kaza yapan uçağın pas geçeceğini düşündük

-Çin'den Mersin’e gelen öğrenci hastalanınca gözlem altına alındı

-Zülfü Livaneli'nin aradığı inşaattaki genç yetenek konuştu: Köyümde mutluyum, sahneye çıkmak istemiyorum

-Mısır'dan 'Türk dizilerini izlemeyin' fetvası: Erdoğan’ın Osmanlı İmparatorluğu’nu geri getirme hayaline hizmet ediyor

ETİKETLER

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