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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Mayıs 2020

10 Mayıs 2020 20:29

Türkiye'de Koronavirüs | Ölüm sayısı 3 bin 786'ya, toplam vaka sayısı da 138 bin 657'ye yükseldi

Dünyada Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 282 bini; vaka sayısı 4 milyon 150 bini aştı

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