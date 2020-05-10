Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Mayıs 2020

Türkiye'de Koronavirüs | Ölüm sayısı 3 bin 786'ya, toplam vaka sayısı da 138 bin 657'ye yükseldi

Dünyada Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 282 bini; vaka sayısı 4 milyon 150 bini aştı

Erdoğan'dan salgın açıklaması: Aldığımız tedbirlere uyarsak dünya ülkelerine göre bu işi çabuk aşacağız

Millî Eğitim Bakanı Selçuk: Vaka sayısı az olan illere göre okullar açılırsa buna hazırız

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu'ndan seçim sistemi değişikliği yorumu: Baroları Adalet Bakanlığı’na bağlayabilirler

Akşener'den liderlere çağrı: 'Memleket Masası' etrafında toplanalım, ortak aklı işletmemiz lazım

65 yaş ve üstü vatandaşlar 2 ay sonra sokağa çıktı

Vuhan'da 3 Nisan'dan bu yana ilk kez yeni Koronavirüs vakası kaydedildi

Yargıtay Başsavcılığı, Demirtaş’ın cezasının bozulmasını istedi

Prof. Osman Müftüoğlu: Psikolojik kökenli bedensel sağlık sorunlarında patlama var