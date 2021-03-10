Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Mart 2021

Erdoğan: "Şu kadar para nerede" diyorlar, o kadar paranın hepsi Merkez Bankası'nda, kaybolan bir şey yok

Öztrak'tan Erdoğan'ın 'Hazine’de çantacı gibi dolanırdı' sözlerine: En büyük onur her girdiğimiz makamdan tertemiz ayrılmak oldu

Erdoğan, MHP kurultayına katılmayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşkın: AKP artık eski Türkiye

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü ünitesinin temeli atıldı

Akşener kendisi hakkında başlatılan 'Fosforlu Cevriye' etiketi için Bahçeli'yi adres gösterdi: 1 yıl boyunca söyledi

Bahçeli'den Akşener'e yanıt: Bir kadının bu denli ayıplı bir dil kullanması esasen rezilliktir

Dışişleri'nden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne hatıra pulu tepkisi: Vahim hatanın düzelmesini ve net bir açıklama yapılmasını bekliyoruz

Ermenistan ordusu, Paşinyan'ın istifasına yönelik çağrısını yineledi

Usta oyuncu Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlandı