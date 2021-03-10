Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Mart 2021

10 Mart 2021 18:01
Erdoğan: "Şu kadar para nerede" diyorlar, o kadar paranın hepsi Merkez Bankası'nda, kaybolan bir şey yok
Öztrak'tan Erdoğan'ın 'Hazine’de çantacı gibi dolanırdı' sözlerine: En büyük onur her girdiğimiz makamdan tertemiz ayrılmak oldu
Erdoğan, MHP kurultayına katılmayacak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşkın: AKP artık eski Türkiye
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü ünitesinin temeli atıldı
Akşener kendisi hakkında başlatılan 'Fosforlu Cevriye' etiketi için Bahçeli'yi adres gösterdi: 1 yıl boyunca söyledi
Bahçeli'den Akşener'e yanıt: Bir kadının bu denli ayıplı bir dil kullanması esasen rezilliktir
Dışişleri'nden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne hatıra pulu tepkisi: Vahim hatanın düzelmesini ve net bir açıklama yapılmasını bekliyoruz
Ermenistan ordusu, Paşinyan'ın istifasına yönelik çağrısını yineledi
Usta oyuncu Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlandı
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