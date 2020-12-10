Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Aralık 2020

10 Aralık 2020 17:58
Erdoğan ve Aliyev, Türkiye-Azerbaycan arasında ikili anlaşmaları imzaladı; "bölgede yeni bir işbirliği platformu" vurgusu yapıldı
Kılıçdaroğlu'ndan parti içindeki taciz haberlerine ilişkin açıklama: Gereği yapıldı, partiden ihraç edildi
NATO: Türkiye’nin hem NATO hem de Batı ailesinin bir parçası olarak taşıdığı önemi kabul etmek zorundayız
Reuters: Taslak metne göre AB liderleri Türkiye'ye yaptırımları onaylayacak
Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemisi serbest bırakıldı
Pfizer CEO'sundan aşı fiyatlarına ilişkin açıklama: Ülkelere göre değişecek
DİSK-AR'dan TÜİK'e: İşsizlik düşmüyor, artıyor; yüzde 12,7 değil, yüzde 26,4
Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala dosyasını yeniden gündemine aldı
Figen Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Kendisinden ayrılmak isteyen Rabia Kaçmaz'a işkence yapan Emre Çiçek'e 53 yıl hapis cezası!
© Tüm hakları saklıdır.