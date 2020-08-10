Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Ağustos 2020

10 Ağustos 2020 18:26
Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı’ndaki şiddetli patlamanın ardından istifa etti
Eşine özel kadro ilanıyla gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırıldı!
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