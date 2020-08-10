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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Ağustos 2020

10 Ağustos 2020 18:26

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı’ndaki şiddetli patlamanın ardından istifa etti

Eşine özel kadro ilanıyla gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırıldı!

"Maske takarken burnunuzu kapatın" uyarısı: Göz ve ağızdan çok daha tehlikeli!

Mahir Ünal: AK Parti’nin oy oranı yüzde 42-44 bandının altına hiç düşmedi

Davutoğlu'ndan Berat Albayrak'a: 'Burası çok önemli' diyen beyler, ekonomide yangın var, çıkın konuşun!

Yunanistan'dan Türkiye'ye çağrı: Bölgede huzur ve güvenliğe zarar veren eylemlere son verin

Tartıştığı sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı, kadın hayatını kaybetti

TikTok: Twitter, video paylaşım platformunun ABD operasyonlarını satın almak istiyor

Konya Tabip Odası Başkanı Çetin: Vakalar bu hızla devam ederse 112 çalışanları yetişemez!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK oldu

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