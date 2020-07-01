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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Temmuz 2020

01 Temmuz 2020 18:28

Reuters: Oxford tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısının insanlı denemeleri başarılı oldu

Erdoğan: Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz

Erdoğan'ın açıklamasının ardından #SosyalMedyamaDOKUNMA kampanyası başlatıldı

Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı

RTÜK'ten Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün ekran karartma cezası

Rusya Devlet Başkanı Putin: Suriye'de taraflar arası 'barışçıl' diyalog gerekiyor

Fransa, NATO'nun Doğu Akdeniz'deki operasyonundan çekildi

Baro başkanlarının, Adalet Komisyonu toplantısına katılma talebi reddedildi

Deniz Bulutsuz'dan Ozan Güven açıklaması: Bir saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldım

T24'e 'Fuat Avni tweetleri' davasında ikinci duruşma yarın

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Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

3 gündür Marmara denizinde mahsur kalan balıkçı tesadüfen fark edildi...

Kızının nişanı için biriktirdiği para çöpe atıldı, kamyonu bulup boşalttırdı...

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