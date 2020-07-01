Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Temmuz 2020

01 Temmuz 2020 18:28
Reuters: Oxford tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısının insanlı denemeleri başarılı oldu
Erdoğan: Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz
Erdoğan'ın açıklamasının ardından #SosyalMedyamaDOKUNMA kampanyası başlatıldı
Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
RTÜK'ten Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün ekran karartma cezası
Rusya Devlet Başkanı Putin: Suriye'de taraflar arası 'barışçıl' diyalog gerekiyor
Fransa, NATO'nun Doğu Akdeniz'deki operasyonundan çekildi
Baro başkanlarının, Adalet Komisyonu toplantısına katılma talebi reddedildi
Deniz Bulutsuz'dan Ozan Güven açıklaması: Bir saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldım
T24'e 'Fuat Avni tweetleri' davasında ikinci duruşma yarın
© Tüm hakları saklıdır.