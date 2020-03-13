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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Mart 2020

13 Mart 2020 19:32

-Türkiye'de Koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi; birçok ülkeye uçuşlar durduruldu

-Bilim Kurulu üyesi tespit edilen iki Koronavirüs vakası için konuştu: Hastaların durumu çok ağır değil ama ilerleyebilir

-Trump’la da görüşen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Koronavirüs testi pozitif çıktı

-Gençlik ve Spor Bakanı: Basketbol, voleybol, hentbol maçları seyircisiz oynanacak

-Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya çapında şimdiye kadar 4 bin 720 insan Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

-Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi: 50 milyon kişi Koronavirüs nedeniyle işsiz kalabilir

-İspanya'da Koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

-Fransa ve İngiltere'de ligler ertelendi,

-TFF Başkan Vekili: Süper Lig'de maçlar ertelenmeyecek

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