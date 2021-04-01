Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Nisan 2021

01 Nisan 2021 18:53
Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, yeniden oylanacak
Özel’den Şentop’a: Cumhur İttifakı’nın arzuhalcisi iç tüzüğü bir kez daha ayaklar altına almaya niyetlendi
Bahçeli’yi ifadeye çağıran hâkim hakkında inceleme başlatıldı
Akşener'den 'AYM kapatılsın' diyen Bahçeli'ye: Kendisini evine dönmeye, dinlenmeye davet ediyorum
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto para borsalarından kullanıcı bilgilerinin istendiğini doğruladı
Dünya Sağlık Örgütü'nden Sağlık Bakanı Koca'ya davet
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemine polis müdahalesi; çok sayıda gözaltı
ASKİ Genel Müdürü: Ankara'nın 140 günlük suyu var
İBB pankartlarının AKP'li Sultangazi Belediyesi tarafından söküldüğü iddia edildi
Azerbaycan'a kimlikle seyahat başladı
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