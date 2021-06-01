Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Haziran 2021

01 Haziran 2021 18:12
Atilla Peker, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin dilekçe vermişti; soruşturma başlatıldı
Sağlık Bakanı: 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibariyle başladı
Kılıçdaroğlu: Şentop konuşmuyorsa, acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor?
Bakan Koca, sonbaharı işaret etti: Toplumsal bağışıklık yakalandıktan sonra aşı olanlar maske takmayabilir
DSÖ'den Sinovac aşısına acil kullanım onayı
Bahçeli'den imam Mustafa Demirkan tepkisi: Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmeli
THY: 8 ülkeden gelenlere karantina uygulanacak, dört ülkeden PCR testi istenecek
İpek Er davası: Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, Er'in babasını kızını korumamakla suçladı
İmamoğlu'nun KİPTAŞ'a arazi satışında işaret ettiği "uyanık" şirket ortaya çıktı: Atmaca Gayrimenkul
Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe devam etmeyeceğini açıkladı
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