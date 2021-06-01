Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Haziran 2021

Atilla Peker, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin dilekçe vermişti; soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanı: 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibariyle başladı

Kılıçdaroğlu: Şentop konuşmuyorsa, acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor?

Bakan Koca, sonbaharı işaret etti: Toplumsal bağışıklık yakalandıktan sonra aşı olanlar maske takmayabilir

DSÖ'den Sinovac aşısına acil kullanım onayı

Bahçeli'den imam Mustafa Demirkan tepkisi: Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmeli

THY: 8 ülkeden gelenlere karantina uygulanacak, dört ülkeden PCR testi istenecek

İpek Er davası: Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, Er'in babasını kızını korumamakla suçladı

İmamoğlu'nun KİPTAŞ'a arazi satışında işaret ettiği "uyanık" şirket ortaya çıktı: Atmaca Gayrimenkul

Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe devam etmeyeceğini açıkladı