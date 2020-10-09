Türkiye üçüncüsü oldu: 'Çobansın, yapamazsın' dediler

Türkiye Şampiyonasında 3.'lük kazanan kazanan sörfçü Veysel Demir, "Sınıf arkadaşım ‘Sen çobansın, yapamazsın. Sporla ilgilenmiyorsun’ dedi. Eleştiride bulundu. Türkiye üçüncüsü oldum. Dünya şampiyonasında birinciliğe hazırlanıyorum” diye konuştu.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Babalı Mahallesi’nde çobanlık yapan 17 yaşındaki Veysel Demir, 5 yıl önce mahallesinde bir sörf kulübü kurulduğunu öğrendi. Koyun otlatırken kendisini fark eden sörf kulübünün kurucusu ve aynı zamanda antrenörü olan Tolga Hadimoğlu'nun daveti ile spora başlayan Demir, sörf tahtasını alarak denize atladı. İlk denemesinde kısa süre içerisinde sörf tahtasının üzerinde durmayı başarabilen Demir, Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

"Sörf sporunu önceden bilmiyordum"



Babalı köyü'nde her gün çobanlık ve sörf yaptığını, bunun dışında başka bir uğraşı olmadığını belirten Veysel Demir, “Sörfün buraya geldiğinden hiç haberim yoktu. Sörf sporunu önceden bilmiyordum. Benim akrabalarım buraya gelmeye başlamışlar. 5 sene sonra beni de buraya davet ettiler. Tolga hocam ısrarla ve benim koyunların yanına geldi. Daha sonra bende arkadaşlarımı kayalarda seyrettim. Hocam benim yanıma sörf tahtası ile geldi ve beni sörf yapmaya davet etti. Bende suya girdim. 15 dakika içerisinde ayağa kalktım ve ondan sonra ne kadar güzel bir spor olduğunu fark edip spora devam etmek istedim. Benim gibi hayvanlarla uğraşan, çobanlık yapanlar hayatını spora adayarak daha iyi yerlere ulaşabilirler” dedi.



“Sen çobansın, yapamazsın dediler, Türkiye üçüncüsü oldum”

Demir, “Sabah altı buçukta koyunlarımı dışarı çıkartıp otlatıyorum. Saat dokuz gibi sörf kulübüne gidip 4’e kadar arkadaşlarımla sörf yapıyorum. Ondan sonra koyunların yanına gidip akşam sekize kadar koyunlarımın yanındayım. Bana bu sporun geleceği açık değil, yapma bırak dediler. Zamanını boşa harcayacaksın dediler. Ben onları dinlemedim ve devam dedim. Bu sporu eğlenmek için yaptım. Yarışlarda derece girmek için gitmedim. Eğlenmek için gittim ve derece yaptım. Sınıf arkadaşım ‘Sen çobansın, yapamazsın’ dedi. ‘Sporla ilgilenmiyorsun’ dedi. Eleştiride bulundu. Türkiye üçüncüsü oldum oldum. Dünya şampiyonasında birinciliğe hazırlanıyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA