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Hakan Aksay yorumladı: Putin, Erdoğan'a mı yakın, Esad'a mı?

04 Şubat 2020 16:41

T24 programcısı ve Rusya Uzmanı Hakan Aksay, son dönem Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi. 'Türkiye-Rusya arasındaki gerilim bir savaşa dönüşür mü?' sorusundan yola çıkarak değerlendirmelerde bulunan Aksay, "Türkiye, Rusya açısından geçici bir işbirliği partneri" dedi. 

Rus basınında Türkiye aleyhinde şimdiye dek hiç olmadığı kadar sert yazılar çıktığını belirten Aksay, "Ciddi çatlaklar çıktı son günlerde. Her gün okuduğumdan daha sert yazılar var Türkiye karşıtı. Bir kaynak, Türkiye'nin Suriye Ordusu'na yönelik bombardımanında, Rusya'ya ait füze savunma sistemlerinin bazı füzeleri engellediğini iddia ediyor" dedi.  

Aksay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna ziyareti sırasında tören kıtasını "Slava Ukraine!" (Şan olsun Ukrayna'ya) sözleriyle selamlamasına da değindi. Görüntüler için Rusya'ya mesaj verildiği yorumunu yapan Aksay, "Rusya ile Türkiye'nin pek çok alanda ilişkileri var. Erdoğan da gideceği başka bir yer kalmadığı için normalde Rusya'ya karşı tavır alamaz. Ama bilemiyoruz" yorumunu yaptı. 

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