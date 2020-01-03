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Türkiye Psikiyatri Derneği'nden Habertürk'e tepki: Antidepresanların tartışıldığı programda psikiyatristin bulunmamasını kınıyoruz

03 Ocak 2020 10:47

Türkiye Psikiyatri Derneği, Habertürk'te yayınlanan ve antidepresanların tartışıldığı Türkiye'nin Nabzı programına psikiyatrist çağırılmamasına tepki gösterdi. 

Didem Arslan'ın moderatörlüğünü yaptığı programda "İlaç şirketleri neyi hedefliyor, Türkiye’yi bekleyen tehlike ne?" başlığıyla yapılan tartışmalarda önemli başlıklardan biri de antidepresan kullanımı oldu. 

Programa Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu ve Araştırmacı-Yazar İsmail Tokalak konuk olarak yer alırken, programda herhangi bir psikiyatristin olmaması tepki çekti.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Türkiye Psikiyatri Derneği, "Antidepresanların tartışıldığı bir televizyon programında psikiyatristin bulunmamasını sağlık haberciliği açısından kınıyoruz" ifadelerini paylaştı. Programda ruh sağlığı uzmanı bulunması gerektiğini savunan dernek, "Ruhsal bozuklukların tedavisiyle ilgili uzman düzeyinde eğitim, deneyim ve sorumluluğu olmayan kişilerin, yanıltıcı ve bilimsel dayanağı olmayan görüşlerinin yaygınlaştırılması ve bilgi kirliliğine neden olması halk sağlığı açısından önemli bir risktir" dedi. 

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