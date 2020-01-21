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Türkiye'nin en yaşlı Ardıç ağacı, yoğun kar yağışına dayanamadı

21 Ocak 2020 17:01

Türkiye'nin en yaşlı dünyanın ise ikinci en yaşlı ağacı olarak kabul edilen 2 bin yaşındaki Juniperus Foedissima türündeki 'Ağıl Ardıç' ağacının bir kısmı yoğun kar yağışı nedeniyle kırıldı.

Taşkent ilçesi Balcılar Mahallesi'nde bulunan bin 730 rakımlı tepedeki 2 bin yaşında, 22 metre boyunda, 4 metre çapında ve 12 metre çevre genişliğindeki 'Ağıl Ardıç' ağacının, yoğun kar yağışı nedeniyle bir kısmı kırıldı. Karda yürüyüşe çıkan dağcı Hasan Hüseyin Kahriman tarafından kırılmış olarak bulunan Türkiye'nin en yaşlı dünyanın ise ikinci yaşlı ağacı olarak kabul edilen Ağıl Ardıç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2002 yılında tabiat anıtı olarak tescil edilmişti.

Yüzyıllara tanıklık eden ağaç, yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgisini çekiyor. Yaklaşık 10 kişinin ellerini açarak ancak kucaklayabildiği 'Ağıl Ardıç' ağacı Balcılar Mahallesine 8 kilometre mesafede bulunuyor. Güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, kara yemişli, 20 metreye kadar boylanabilen, 2 bin 300 metreye kadar yayılabilen ve 60-70 kadar türü bulunan ardıç, orman yaşamının sona ermesi aşamasında, en son kaybolan dayanıklı türden. Erozyonu önlemek için, rüzgar aşındırmalarına karşı ve süs bitkisi olarak da yetiştirilebiliyor.

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