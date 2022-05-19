Türkiye NATO’da blokajı başlattı, pazarlıklar son sürat

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Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu sunması Türkiye ve dünya gündeminin en tartışmalı konusu. T24 Dış Politika Analisti Barçın Yinanç, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma talebi ve Ankara'ın tavrına ilişkin olarak "Ankara bu müzakerelerin başlamasına yeşil ışık yakmadı. Perde arkasında gayri resmi bir takım görüşmeler sürüyordu. Gördüğüm kadarıyla Cumhurbaşkanı biraz bunu tırmandırma eğiliminde çünkü hem İsveç hem Finlandiya'nın Türkiye'ye göndermek istediği heyete "gelmesinler" dedi. Bir nevi Cumhurbaşkanı el arttırmaya çalışıyor diye düşünüyorum" dedi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma talebi, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırının Avrupa'nın güvenlik mimarisinde sebep olduğu en büyük değişimlerden biri olarak görülüyor. İki ülke de Soğuk Savaş boyunca tarafsız kalmıştı. İki ülkenin NATO üyeliğine Türkiye'nin tavrını T24 Dış Politika Analisti Barçın Yinanç ve Dış Politika Editörü M. Kaan Kurtuluş yorumladı.

Öte yandanYİnanç ve Kurtuluş programda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD’de Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la görüşmesi, ABD Başkanı Joe Biden ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüşmesi ve Miçotakis'in ABD Kongre üyelerine hitap ettiği konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda söyledikleri üzerine ayakta alkışlanmasını T24 ekranlarında konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk'ün başvuru sürecinin ilerlemesini bloke ettiğini ve görüşme trafiğinin başladığını belirten Metin Kaan Kurtuluş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın dün New York'ta görüştüğünü söyledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ise mevkidaşlarıyla yaptığı bir dizi görüşmelerde İsveç ve Finlandiya'dan danışmanların da bulunduğunu ifade etti.

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Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ve Çavuşoğlu'nun ABD ziyaretiyle ilgili değerlendirme yapan Barçın Yinanç, "Normal şartlarda bu sürecin ilerlemesi için İsveç ve Finlandiya'nın katılım sürecinin müzakerelerinin başlaması gerekiyordu. Ankara bu müzakerelerin başlamasına yeşil ışık yakmadı. Perde arkasında gayri resmi bir takım görüşmeler sürüyordu. Gördüğüm kadarıyla Cumhurbaşkanı biraz bunu tırmandırma eğiliminde çünkü hem İsveç hem Finlandiya Türkiye'ye heyet göndermek istediklerini söylediler. Cumhurbaşkanı "Zahmet edip buraya kadar gelmesinler" dedi. Bir nevi Cumhurbaşkanı el arttırmaya çalışıyor diye düşünüyorum" diye konuştu.

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"Finlandiya işin çok da merkezinde değil, işin merkezinde asıl İsveç var" diyen Yinanç, İsveç'le ilgili asıl rahatsızlık konusunun ise "PKK'nın İsveç'teki bazı faaliyetleri ama asıl önemlisi; Kuzey Suriye'de Türkiye tarafından PKK'nın uzantısı olarak kabul edilen YPG'li yetkililerin, başkent Stokholm'de İsveç Dışileri Bakanı Ann Linde ile yaptıkları görüşmeler" olduğuna dikkat çekti.

Özellikle altı çizilen meselenin ise "YPG'li yetkililerin İsveç'te kabul görmüş olması. Suriye'deki PKK uzantısının, askeri temsilcilerinin bu düzeyde kabul görmesi sadece Dışişleri Bakanı tarafından değil İsveç Savunma Bakanı tarafından da kabul görmüş olmasının Ankara'da çok ciddi rahatsızlık yarattığı söyleniyor. Özellikle İsveç'ten bu örgütle arasına mesafe koyması, YPG'nin terör örgütü olarak kabul edilmesi talebinde bulunulacaktır. Asıl önemli olan ikinci talep; Türkiye 2019'da Kürtlerin ağırlıklı olarak bulunduğu bölgeye sınır ötesi harekat yapıktan sonra İsveç, silah ambargosu uygulamaya başladı. Bu konuda İsveçten pozitif bir adım gelmesinin daha olası olduğunu düşünüyorum."