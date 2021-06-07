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Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu: Kadınlar iktidarı affetmeyecek, hayatlarımızı çaldınız

07 Haziran 2021 13:32

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, sosyal medyadan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki göstererek "Kadınlar iktidarı affetmeyecek, hayatlarımızı çaldınız" dedi. 

Federasyonunun sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımla gösterilen tepkide, "İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekerek yaratılan yok hükmünde tavır nedeniyle katledilen kadınları ve bu çekilmenin yaratacağı mağduriyet ve acıları konuşuyor olmak çok acı. Kadınlar iktidarı affetmeyecek. Hayatlarımızı çaldınız" ifadelerine yer verildi. 

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonuİstanbul Sözleşmesi'kadın ölümleri

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