Türkiye-Gürcistan sınırında 'Koronavirüs' kuyruğu

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda bir çok kez yaşanan TIR kuyruğu bu kez ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde görülen ve dünyaya yayılmaya devam eden 'Koronavirüs’e karşı alınan tedbirler nedeniyle oluştu.

Gürcistan'da görülen koronavirüsü sonras Türkiye-Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nda güvenlik önlemleri artırıldı. Türkiye'ye giren her vatandaş termal kameralardan geçerek ülkeye giriş yaparken, Batum Başkonsolosluğu TIR sürücülerini Gürcistan'a giriş esnasında pasaport ibrazı uygulamasından geçiriyor. Günlük ortalama 500 TIR geçişinin olduğu kapıda, bu sayı ortalama 250’lere düşünce Türkiye tarafında TIR kuyruğu uzadı.

Karayolunun bir şeridini kapatan TIR kuyruğu, trafiğin aksamasına da neden oluyor.

Koronavirüs'e karşı tedbir uygulaması nedeniyle Türkiye tarafında TIR parkları da doldu. Rize'nin Fındıklı ilçesine kadar uzanan 40 kilometre mesafede binlerce TIR'ın sürücüsü, işlemlerin hızlandırılmasını istedi.

Koronavirüs'te son durum