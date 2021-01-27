"Türkiye'deki ilk yüzde 10'luk kesim, toplam servetin yüzde 71'ine sahip"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota, Türkiye'de servet eşitsizliğine dair verileri paylaştı. FOX TV'de Çalar Saat'e konuk olan Rota, "Türkiye'de ilk yüzde 10'luk kesim toplam servetin yüzde 71'ine sahip" dedi.

Türkiye'deki en tepedeki yüzde 20'lik kesimin de gelirin yüzde 47'sini aldığını söyleyen Rota, toplumda orta sınıfın çöküşte olduğunu ve asgari ücrete mahkum edildiğini söyledi.

"Nasıl düzelir" sorusunu da yanıtlayan Rota, Türkiye'deki vergi sistemine ve büyük şirketlere getirilen vergi aflarına dikkat çekti.