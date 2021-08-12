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Türkiye'de vergi kimin sırtında; "Kazı bağırtmadan yolma sanatı"

12 Ağustos 2021 09:15

1984'te Katma Değer Vergisi (KDV) ile tanışan Türkiye'de, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), deprem vergisi, TRT payı gibi diğer dolaylı vergiler derken vatandaş, son yıllarda daha fazla verginin vergisini ödemeye başladı.

Türkiye'de 2019'da 673 milyar Türk lirası vergi toplandı. Bunun %63'ünü, çoğu KDV ve ÖTV olmak üzere yapılan hemen her harcamada kesilen dolaylı vergiler oluşturuyor.

Gelir ve sermaye kazançları üzerinden alınan vergilerde ise Türkiye, en düşük vergi yüküne sahip ülke konumunda. Bu hafta ise Meclis'te kabul edilen torba yasa ile birlikte, son 18 yılda 10. kez zamanında vergisini ödemeyenlerin borçlarına taksitle yapılandırma imkanı getiriliyor.

Uzmanlara göre sık sık gelen vergi afları, vergi politikalarına gönüllü uyum sağlayan vatandaşların adalet duygusunu sarsıyor.

Peki vergilerimizin nereye harcandığını biliyor muyuz? Vergi sistemi ne kadar adaletli? Vergi yükü toplumda adil bir şekilde dağılıyor mu? Yoksa yükün çoğu bazılarımızın sırtında mı?

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