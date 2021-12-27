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Türkiye'de sürdürülebilir moda: Vegan deriden ve araba lastiğinden çanta

Türk tasarım dünyası da gelecek için yenilikçi moda tasarımı yaratma zorluğuyla karşı karşıya

27 Aralık 2021 10:58

İklim değişikliği zamanlarında moda tasarımı nasıl olmalı? Türkiye daha kısa süre önce orman yangınlarıyla sarsıldı. Dünyanın iklim dengesi bozuldu. Tekstil endüstrisi çevreyi en fazla kirleten sektörlerden ancak tasarımcılar daha fazla sürdürülebilirlik sağlamak için çözümler arıyor.

Türk tasarım dünyası da gelecek için yenilikçi moda tasarımı yaratma zorluğuyla karşı karşıya! Ancak bu alanda adım atan genç tasarımcılar var.

Moda tasarımcısı Tuba Ergin ve Ece Gözen, sürdürülebilir modayı DW Türkçe'ye anlattı. 

sürdürülebilir modaTürkiye'de sürdürülebilir modaaraba lastiğinden çantaTuba Ergin

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