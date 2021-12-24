Türkiye'de moda | Olimpiyatlarda Türk sporcuların resmi kıyafetleri için logo tasarlayan Bünyamin Aydın

Türkiye'de sosyal medya son derece önemli. İnternet kullanımı giderek artıyor. 80 milyon Türk'ten 25 milyonu Instagram kullanıyor. Dünya çapında dördüncü en büyük kullanıcı sayısına sahip ülke. Genç Türk tasarımcılar bunun farkında ve takipçilerin tercihlerini yakından takip ediyorlar. Sosyal medyayı akıllıca kullanıyorlar.

Tasarımcı Bünyamin Aydın'ın sokak modası markası Les Benjamins de onlardan biri. Robert Downey Jr., Aiden Smith gibi Hollywood yıldızları müşterileri arasında.

Aynı zamanda olimpiyatlarda Türk sporcuların resmi kıyafetleri için logo tasarlayan Aydın, DW Türkçe'ye markasını anlattı.