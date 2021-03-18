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Yine bir kadın cinayeti; ölmeden önce “Türkiye’de kadın olmak zor, kadın ölmek kolay” demişti

Katil zanlısı Eren Yıldız tutuklandı

18 Mart 2021 15:27

Kadınlar erkekler tarafından öldürülmeye devam ediyor. 

Burdur'da Gizem Canbulut, eski sevgilisi Eren Yıldız tarafından öldürüldü. 

Gizem Canbulut'un Twitter hesabından daha önce "Türkiye'de kadın olmak zor, kadın ölmek kolay" yazdığı belirlendi.

Gizem Canbulut'u öldüren Eren Yıldız ise kendisini 'bir anlık sinir' sözleriyle savundu. 

Canbulut'un katil zanlısı Yıldız tutuklanarak Burdur Cezaevi'ne gönderildi. (İHA)

 

 

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