Türkiye-ABD ortak yapımı Osmanlı Subayı filmi 19 Mayıs'ta vizyona girecek. İşte fragmanı

Türkiye-ABD ortak yapımı Osmanlı Subayı (The Ottoman Lieutenan) filminde Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem de yer alıyor. Başrollerinde Michiel Huisman, Hera Hilmar, Josh Hartnett, Sir Ben Kingsley'in olduğu filmin kadrosuna Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem de rol alıyor. Y Production ve Eastern Sunrise Film ortaklığında filmin çekimleri İstanbul, Kapadokya, Aksaray, Kayseri, Van, Niğde ve Prag'da gerçekleştirilirken, yönetmen koltuğunda Joseph Ruben oturuyor. Filmde abisinin anısını yaşatmak için tıp eğitimi alarak hemşire olan Lillie’nin (Hera Hilmar) 60 gün süren zorlu yolculuğunda İstanbul’a, ardından Doğu Anadolu’ya gitmesini anlatıyor. ABD'de Ermeni Lobisi’nin protestolarına maruz kalan "Osmanlı Subayı" 1914 yılında I. Dünya Savaşı’nın başında, Doğu Anadolu’da geçiyor.