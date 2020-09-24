Türkan Şoray'ın podyuma çıktığı gecede, son defilesini yapan Yıldırım Mayruk gözyaşlarını tutamadı

Ünlü modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal tarihi Fişekhane'de gerçekleşen jübileyle meslek hayatlarına veda etti. Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray podyuma çıktıktan sonra veda selamlamasına çıkan Yıldırım Mayruk, gözyaşlarına hakim olamadı ve jübile selamlamasını ağlayarak yaptı.

NTV'de yer alan habere göre Yıldırım Mayruk jübile defilesinde sırasıyla Ahu Yağtuğ, Arzum Onan, Çağla Şikel, Canan Mutluer, Duygu Ulaş, Ebru Güzel, Ebru Ürün, Ece Gürsel, Ece Pirim, Emel Yıldırım, İvana Sert, Özlem Yıldız, Pınar Tezcan, Sema Şimşek, Şenay Akay, Tuğçe Sarıkaya ve Türkan Şoray podyuma çıktı.