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Türkan Şoray'ın podyuma çıktığı gecede, son defilesini yapan Yıldırım Mayruk gözyaşlarını tutamadı

Gecede Bülent Ersoy da onur konuğu olarak yer aldı

24 Eylül 2020 17:27

Ünlü modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal tarihi Fişekhane'de gerçekleşen jübileyle meslek hayatlarına veda etti. Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray podyuma çıktıktan sonra veda selamlamasına çıkan Yıldırım Mayruk, gözyaşlarına hakim olamadı ve jübile selamlamasını ağlayarak yaptı.

NTV'de yer alan habere göre Yıldırım Mayruk jübile defilesinde sırasıyla Ahu Yağtuğ, Arzum Onan, Çağla Şikel, Canan Mutluer, Duygu Ulaş, Ebru Güzel, Ebru Ürün, Ece Gürsel, Ece Pirim, Emel Yıldırım, İvana Sert, Özlem Yıldız, Pınar Tezcan, Sema Şimşek, Şenay Akay, Tuğçe Sarıkaya ve Türkan Şoray podyuma çıktı.

Podyumda Mayruk'u uğurlayan Türkiye'nin ünlü güzellik kraliçeleri ve Türkan Şoray gözyaşlarını tutamadı. 
 
Gecede onur konuğu olarak ağırlanan Bülent Ersoy da Yıldırım Mayruk imzalı özel tasarım kıyafeti ve şapkasıyla geceye katıldı. 
 
Oyuncu Mert Fırat ve sunucu Tuğçe Sarıkaya Dağıstan'ın sunumuyla sınırlı sayıda yakın dostlarının katılımı ile gerçekleşen 60 yıl Türk modasına yön vermiş Yıldırım Mayruk'un sosyal mesafeli son defilesinin koreografisini Asil Çağıl tarafından yapıldı.
 

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