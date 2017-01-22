Türk tiyatro ve sinemasının acı kaybı

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Atilla, 70 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada usta oyuncunun vefat ettiği duyurulurken, "Değerli sanatçılarımızdan Ayberk Atilla ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz" ifadesi kullanıldı. Geçtiğimiz hafta mesane kanseri teşhisi koyulan Ayberk Atilla, hastanede müşahede altına alınmıştı. Atilla, yakalandığı kanserin etrafa yayılmaya hevesli bir kanser olduğunu belirtirken, kemoterapi tedavisine ise uzak olduğunu ifade etmişti.