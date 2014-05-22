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Türk Sihirbazı Arda Turan rakibini ikiye böldü

22 Mayıs 2014 16:35

Atletico Madrid’in yıldız futbolcusu Arda Turan, Nike’ın yeni kramponunu tanıtmak için reklam filminde oynadı. Turan, Calderon Stadyumu’nda oynanan aksiyon dolu bir maç sırasında topu sürmeye başlıyor. Savunma oyuncusuna doğru koşan Arda, karşı karşıya geldikleri sırada sahne değişiyor ve kendisini sihirbazlık yaparken buluyor. Savunma oyuncusu bir kutunun içinde yatıyor ve Arda Turan kutuyu ikiye bölüyor. Kendini tekrar sahada bulan Turan, topu rakip futbolcunun bacaklarının arasından geçirerek forvete mükemmel bir pas atıyor. Turan, “Magista kramponunu ilk gördüğümde çok heyecanlandım çünkü fikre bayıldım. Ayağını bütünüyle saran, topu daha iyi hissettirmeyi sağlayan bir şey.” dedi.

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