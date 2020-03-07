Türk Sahil Güvenlik ekibi, Yunan Sahil Güvenlik botunu böyle kovaladı!

Yunanistan’ın Midilli Adası'ndan Türkiye'nin karasularına girerek göçmen botunu taciz eden Yunan Sahil Güvenliği'ni Türk Sahil Güvenlik ekibi kovaladı.

Göçmen geçişlerinin artması ile birlikte Ege Denizi’nde sık sık karşı karşıya gelen Yunan Sahil Güvenlik ve Türk Sahil Güvenlik botları arasında dün sabah saatlerinde kovalamaca yaşandı. Yunan medyası tarafından servis edilen görüntülerde Yunan botuna yarım metre kadar yaklaşan Türk Sahil Güvenlik ekibinin botunu gören Yunan askerinin panik hali kameralara yansıdı.