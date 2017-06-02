Türk mühendisten yeni sosyal arama motoru

Yrd. Doç. Dr. Ali Evren Göksüngur yönetiminde gönüllü öğrencilerle geliştirilen Chooseclick Sosyal Arama Motoru, dünyadaki tüm web sayfalarında yer alan görsel içerikler üzerinden online chat yapmaya olanak sağlıyor. Bu sosyal arama motorunun dünyada bir ilk olduğunu ve başka örneği olmadığını belirten projenin kurucusu Yrd. Doç. Dr. Göksüngur, "Bu projeyle dünyadaki bütün web sayfalarında yer alan görsel içerikler üzerinden başkalarıyla chat yapabiliyorsunuz. Ben projenin kurucusuyum, gönüllü stajyerlerle çok ciddi bir ekip çalışması yaptık. Bir taraftan da projeyle İstanbul Borsası'na girmeyi başardık. Şu anda Borsa İstanbul Özel Pazar'a üyeyiz. Çok önemli yerlere gidebiliriz" dedi. Yeni dönemde Türkiye'de güzel şeyler olacağına inandığını söyleyen Göksüngur, "Bu doğrultuda yapay zeka, big data konularına biz de bir adım atmış olduk. İnsanların inancı bizim için çok önemli. Öğrencilerime ve ekip arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum, bize gönüllerini ve yüreklerini verdiler. Güzel bir ekip olduk, şirketleştik. Bundan sonra inşallah daha güzel gelişmeler olacak " diyerek konuşmasını sürdürdü. "Özgür ve özgün bir sosyal arama motoru" Özgür ve özgün bir proje ortaya koyduklarını aktaran Göksüngur, "Farkı ve özgünlüğü şuradan kaynaklanıyor; chooseclick.com'a giriyorsunuz. Bu siteye girdikten sonra bir uygulama var. Onu yükledikten sonra herhangi bir web sayfasına gittiğinizde görseller üzerinden başkalarıyla anlık yazışabiliyorsunuz, chat yapabiliyorsunuz, o içerikleri alıp profilinize depolayabiliyorsunuz ve arama yaptığınız zaman da aradığınız kelimeyle ilgili içerikler üzerine başkalarıyla yazışabiliyorsunuz. Şu ana kadarki sosyal ağlar hep içe doğru bir şeyleri alıp paylaştığınız, yani içerideki insanlarla bir topluluk oluşturduğunuz bir özelliğe sahipti. Bu uygulamada ise artık dışarıdaki tüm sayfalarda açılım yapabiliyorsunuz. O anda özgür şekilde gezerken istediğiniz içeriği hem profilinize depolayabiliyorsunuz hem de üzerinde chat yapabiliyorsunuz" diye konuştu. "Üretmekten korkmayalım" Yurtdışında patent başvuruları olduğunu ve marka tesciline kadar her şeyin hazırlandığını aktaran Göksüngur, "İnşallah bu sefer ülkemizden bir proje çıkar ve yurtdışında ses getirir. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Artık alın teri yerini akıl terine bırakıyor. Bizim de ülke olarak burada yerimizi almamız gerekiyor. Asla savaşmaktan ve üretmekten korkmayalım. Cesur olalım ve yüreğimizi ortaya koyalım" dedi.