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Türk Hava Yolları'ndan Zach King'li reklam: 'First to the Gate'

İstanbul Havalimanı'nda çekilen reklam, Zach King ile arkadaşının, uçakta cam kenarında oturabilmek için girdikleri yarışı konu alıyor

07 Şubat 2022 10:23

Türk Hava Yolları'nın (THY) dünyaca ünlü fenomen Zach King ile çektiği yeni reklam filmi 'First to the Gate'(Kapıya ilk varan) yayınlandı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın bir çok noktasına uçan THY, dijital kurgu teknikleriyle ünlü olan ve sosyal medyada 65 milyon takipçisi bulanan fenomen Zach King ile 4 dakikalık kısa bir reklam filmi çekti.

İstanbul Havalimanı'nda çekilen reklam, Zach King ile arkadaşının, uçakta cam kenarında oturabilmek için girdikleri yarışı konu alıyor. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yenilikçi bir havayolu şirketi olarak, Zach King gibi kreatif isimlerle çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini belirterek, "Reklam filmimiz hem Türk Hava Yolları marka özümüzü hem de aktarma noktamız olan İstanbul Havalimanı'nın ihtişamını eğlenceli bir şekilde yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Zach King ise "Türk Hava Yolları'nın Business Lounge'ı mükemmel. Daha önce hiçbir loungeda bu kadar iyi bir yemek yediğimi hatırlamıyorum. Yaptığımız çekimlerde burayı en iyi şekilde izleyiciye aktarabildiğimi düşünüyorum. Bu nedenle çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

 

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