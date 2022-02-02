Türk Eğitim Derneği: Lise diploması 11. sınıfta verilsin, 12. sınıf seçmeli olsun

02 Şubat 2022 09:54
TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "11. sınıfta lise diploması verelim. 11. sınıfta lise diploması alanlar, meslek yüksek okullarına, açık öğretime direkt gitsinler. 12. sınıf üniversiteye hazırlanma yılı olsun" önerisinde bulundu.
Pehlivanoğlu, derneğin düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından hazırlanan "2021 Eğitim Değerlendirme Raporu"na ilişkin açıklamada bulundu.
"2021'de ülkede eğitimle ilgili neler yaşandı?" sorusunu cevaplayabilmek için hazırladıkları raporun, "yönetişim ve finansman", "temel eğitim ve ortaöğretim", "mesleki ve teknik eğitim", "özel eğitim ve rehberlik hizmetleri", "ölçme değerlendirme ve kademeler arası geçiş" iLisle "öğretmenlik ve mesleki süreç" olmak üzere 6 başlık altında yapılandırıldığını aktaran Pehlivanoğlu, raporun tüm eğitim paydaşlarına faydalı olmasını diledi.
TEDMEM tarafından her yıl hazırlanan raporda, Milli Eğitim Bakanlığının hedeflerini gerçekleştirip gerçekleştiremediklerini ve önerileri ortaya koyduklarını dile getiren Pehlivanoğlu, "Bunlar Bakanlığın eksiklerini ortaya koymak için yapılmış çalışmalar değil, 94 yıllık bir sivil toplum örgütünün önerilerini kamuoyu ile paylaşmasından ibarettir ki bürokratik yapımız içerisindeki sorunlar daha hızlı çözümlenebilsin diye." ifadesini kullandı.
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