Turist kadını 'Topal mısın?' diyerek taksiden attı

NİŞANTAŞI'nda, bir taksici, kendisini trafiğe soktuğu iddiasıyla kadın turist yolcusunu indirerek valizini fılattı. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir taksici trafiğe girmek istemediği için yolcusunu 100 metre geride indirmek istedi. Valizi olan kadın inmek istemedi. Taksici trafiğin ilerlememesi üzerine aracından inerek kadın turistin bavulunu indirip yolun ortasına fırlattı. Bunu gören çevredekilerin tepki gösterdiği taksici, "100 metre aşağıda inmiyor, in diyorum orada, beni buraya sokuyor ya. 100 metre kalmış 100 metre sanki topal" diye bağırdı. Turist kadının İngilizce olarak, "Paramı ver, para üstünü ver" demesi üzerine taksici küfürler yağdırdı. Taksici, "Verdim 35 lira verdim, vermem daha hadi. Vermiyorum polis çağır" dedikten sonra "Sokuyor beni bu trafiğe ya, şuraya bak ya" şeklinde tepki gösterdi. Taksici ile kadın turist, ardından kadın ve çocukların da bulunduğu sokak ortasında karşılıklı küfürleşti. Sokak ortasında tüm yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.