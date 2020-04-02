Oyuncu Turhan Kaya’nın oğlu Theo Kaya: Babam Koronavirüs nedeniyle vefat etti fakat hem bizden hem de resmi kayıtlardan sakladılar

Oyuncu Turhan Kaya’nın geçtiğimiz günlerde vefat etmesinin bir video yayınlayan oğlu Theo Kaya, babasının ölüm nedeninin yeni tip Koronavirüs olduğunu ancak bunun hem kendilerinden hem de kayıtlarda saklandığını söyledi.

Babasına öncelikle Numune Hastanesi’nde astım başlangıcı teşhisi konulduğunu ve bununla ilgili tedaviye başlanıldığını söyleyen Theo, daha sonra durumu ağırlaşınca Sultan Abdulhamid Han Hastanesi’ne götürüldüğünü ve burada acile alındığını ve yatış verildiğini belirtti. Burada iki kez yeni tip Koronavirüs(Covid-19) testi yapıldığını ve ikisinin de negatif geldiği bilgisinin verildiğini söyleyen Theo, "Babam Koronavirüs cenazelerinin gömüldüğü Baklacı Mezarlığı'na gömüldü. Görüntü almak isteyen gazeteciler kovuldu. En az yirmiye yakın polis vardı. Yalış bilgi, belirsizlik ve çelişkiler var. Ben hala babamın vefat nedenini bilmiyorum. Bazı soruları cevaplaması gereken insanlar var. Cevaplarlarsa çok iyi ederler" dedi.

Jurnaltr internet sitesinde yer alana habere göre hastanenin kendisine babasının koronalı olmadığını söylemelerinden sonra babasının salgından etkileneceği endişesine kapıldıklarını hastaneye ilettiklerini söyleyen Theo, hastanenin, babasının Koronavirüs hastalarıyla aynı odada tutulmadığını, güvende olduğunu söylediğini belirtti.

Babasının vefatına kadar kendilerine hiçbir şekilde babasında Koronavirüs olduğuna dair bilgi verilmediğini belirten Theo, ölüm belgesinde “Ölümün Şekli” başlığının altında “Bulaşıcı Hastalık (Doğal Ölüm)” yazıldığını ifade etti.

Ne olmuştu?

Oyuncu Turhan Kaya, yaklaşık 10 gün önce öksürük şikayetiyle Sultan Hamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Tedavi altına alınan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya’nın oğlu Theo Kaya, babasının Koronavirüs nedeniyle öldüğünü açıkladı. Kaya'nın ailesine yapılan Koronavirüs testleri negatif çıktı. Turhan Kaya'nın Fransa vatandaşı olan ve şimdilerde yurt dışında olan eşi ise ülkeye dönemedi.

Oyuncu Turhan Kaya hayatını kaybetti