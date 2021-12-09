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Tunus’ta Nahda Partisi Genel Merkezi'nde yangın çıktı: Binadan çıkmak isteyenler camdan atladı

Yangının çıkış nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı

09 Aralık 2021 21:32

Tunus'taki Nahda Hareketinin başkentte bulunan genel merkezinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
 
Nahda Hareketi genel merkezinin bulunduğu başkent Tunus'un Monplezir semtine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
 
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, binanın birinci ve ikinci katından dumanların yükseldiği, insanların kendi çabalarıyla pencerelerden çıkmaya çalıştığı görüldü.
 
Nahda Hareketi yöneticilerinden Nureddin el-Bahiri, yangının zemin katta başladığını ve dumanların hızla üst katlara doğru yükseldiğini kaydetti.

Bahiri, yangında yaralananlar arasında Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Başbakan Ali el-Urayyid ile Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni'nin de bulunduğunu belirtti.
Yangının çıkış nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
 
Müslüman Kardeşler'e yakınlığıyla bilinen Nahda Hareketi'nin 217 sandalyeli Tunus Meclisinde 53 milletvekili bulunuyor.
 
Kaynak: İHA
tunusbinayangın

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