Tunceli Ovacık’ta kar altında kalan Atatürk büstü temizlendi

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan 3 metre yüksekliğindeki Atatürk büstünün kar altında kaldığını gören polis ekipleri, çağırdıkları iş makinesinin kepçesine çıkarak biriken karı kürekle temizledi.

Ovacık ilçesinde 3 haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 2, kırsal kesimlerde de 3 metreyi aştı. Hükümet Konağı’nın önündeki Atatürk büstü de karlar altında kaldı. Heykelin görünmediğini fark eden birkaç polis, ilçe emniyet müdürü ile de görüşerek 3 metre yüksekliğindeki Atatürk büstündeki karları küreklerle temizledi.

Kaynak: ANKA