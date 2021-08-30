Tunceli -Ovacık arasında yeni bir yangın başladı

Tunceli-Ovacık arasındaki Fırtına Veli Çeşmesi yakınlarında yeni bir orman yangını daha çıktı. Yangın hızla yayılırken, sabah saatlerinde Tunceli’nin üzeri dumanla kaplandı.

Tunceli-Ovacık arasındaki Fırtına Veli Çeşmesine yakın noktada yangın çıktı. Yangına Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, MUDAK, Tunceli Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü ile gönüllülerden oluşan bir grup müdahale ediyor. Yaklaşık 60 kişilik bir ekiple yangına müdahale edilirken yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

Tunceli'de bugün Pülümür Vadisi'ndeki Rojderesi bölgesinde de yangın çıktı.

Maçoğlu: Hozat- Ovacık bölgesinde yangına havadan müdahale başladı

Fırtına Vali Çeşmesi'nde yangına müdahale çalışmalarına katılan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hozat- Ovacık bölgesinde yangına havadan müdahale başladı. Bu olumlu gelişme. Bunun yanı sıra, Ovacık Munzur Vadisi Fırtına Veli Çeşmesi mevkiinde başka bir yangın haberi aldık ve olay yerine geçtik. Yangına profesyoneller ve gönüllülerden oluşan 60 kişilik ekiple müdahale ettik” dedi.

Tunceli Belediyesi Twitter'dan duyurdu: Su vb. ihtiyaçlarının karşılanması için gönüllü genç arkadaşlarımıza ihtiyaç var

Tunceli Belediyesi; Twitter hesabından yangın bölgesine su ve gıda takviyesi istedi. Paylaşımda, “İtfaiye ekiplerimiz, AFAD, MUDAK, Tunceli Milli Parklar, Doğa Koruma Müdürlüğü ile gönüllüler de bölgede Munzur Vadisi Fırtına Veli Bölgesinde yangınla mücadele etmeye devam ediyor. Arkadaşlarımızın su vb. ihtiyaçlarının karşılanması için gönüllü genç arkadaşlarımıza ihtiyaç var” denildi.