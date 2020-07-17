Tunceli'de, çocuğa cinsel istismarı protesto edenlere müdahale: 3 gözaltı

Şırnak’ta 13 yaşındaki çocuğun bir uzman çavuş tarafından cinsel saldırıda bulunduğu iddiasının ardından bugün Tunceli’de olay protesto edildi. Polis gruba biber gazı ile müdahale etti ve 3 kişi gözaltına alındı.

Şırnak’ta uzman çavuş A. A.’nın 13 yaşında bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Uzman çavuş A. A. tutuklanırken, olay bugün Tunceli’de protesto edildi. Protestocu grubu polis biber gazıyla müdahalede bulundu ve 3 kişiyi gözaltına aldı.

Tunceli Belediyesi Başkan Yardımcısı Canan Ay Doğan, biber gazından etkilenerek fenalaştı. Nefes almakta zorluk çeken Doğan hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: ANKA