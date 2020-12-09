Tuncay Özkan: Şehit babası konuştu, Kılıçdaroğlu haklı çıktı: 'Evet bize 121 lira maaş bağlandı'

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Genel Kurulu’nda 2021 yılı bütçesi konuşmasında 'Şehit ailesine 121 lira 96 kuruş veriliyor' açıklamasını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yalanlamasını ve Kılıçdaroğlu'nun sözlerinde söz konusu şehit babasının Kılıçdaroğlu'nu doğrulayan sözlerini aynı videoda birleştirerek paylaştı.

Videoyu Twitter hesabından paylaşan Özkan şunları yazdı;

"Şehit babası konuştu, Kılıçdaroğlu haklı çıktı.

Kılıçdaroğlu: Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden birinin babasına 121 lira 96 kuruş aylık bağlandı.

Fuat Oktay: Doğru değil. Nereden alıyorsunuz bu rakamları

Şehit Babası: Evet bize 121 lira maaş bağlandı."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM Genel Kurulu’nda gündeme getirdiği şehit babası Salim Akbaş, “Bize 121 lira kadar bir maaş bağlandı. Biz aile olarak bu paranın peşinde olan birisi gibi görünmekten utanıyoruz. Sadece devlet bize verdiği rakamın gerçek boyutlarını duysun diye ben böyle bir açıklama yapıyorum” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda 2021 yılı bütçesi konuşulurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'da, 46 kişinin öldüğü terör saldırısında hayatını kaybeden genç tıp öğrencisi Berkay Akbaş'ın annesi ve babasına kişi başı 121 lira 96 kuruş verildiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Kılıçdaroğlu'nun sözleri için, “Terör eylemi sonucu şehit olan bir polis memurumuzun babasına 121,96 TL aylık bağlanması söz konusu değildir arkadaşlar. Nereden alıyorsunuz bu rakamları bilmiyorum” demişti.