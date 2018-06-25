T24 LogoT24 Logo
Haberler

Tuncay Özkan partililere seslendi: Sandıklardan gelen sonuçları girmeye devam edeceğiz

25 Haziran 2018 05:21

CHP Genel Merkezi'nde oturma eylemi başlatan bir grup partili, yönetimin istifa etmesini istedi. Sloganların artması üzerine binadan çıkan Tuncay Özkan, slogan atan partilileri sakinleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, genel merkezde oturma eylemi yapan bazı partililerle konuştu. "Biz bu çalışmayı sabah bitireceğiz. Doğru ve net olan neyse çıkaracağız. "Hep beraber umutla dirençle çalıştık. Bu parti sizin, siz bizim canımızsınız. 96 yıllık çınar emanetimiz. Şimdi o emanetin hakkını vermek için hep beraber çalışacağız. "Saat 1200'da cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce açıklama yapacak. İçeri geçeceğiz. Sandıktan gelen sonuçları girmeye devam edeceğiz. Sandık sonuçlarını YSK ile karşılaştırma yapalım. Yarın buyrun gelin. Yarına kadar izin verin çalışalım.” Kalabalığın çağrısı üzerine önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel asma kattan seslenip “Ben sıkıntılı bölgelere odaklanıyorum. Sabaha kadar çalışacağız. Yarın da çalışacağız. Yarın en doğru bilgiyi verecekler. Ben de tek başıma her bir oyun peşinde olacağım” dedi.

ETİKETLER

tuncay özkanaçıklamachppartiseçim

Diğer Videolar

Kadıköy'de "Damat istifa" tezahüratı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Şubat 2020

Doç. Dr. Oytun Erbaş: Koronavirüs baharda etkisini yitirir, aşısı da en erken 5 yılda bulunur, tuzlu su ile gargara yapın

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçakta hayatını kaybeden Koçar ve Gençoğlu son yolculuklarına uğurlandı

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya ve KHK'lı Cemal Yıldırım basın açıklaması sırasında gözaltına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci: Başbuğ FETÖ konusunda uyaran isim; yargılanması...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken 'projeleri' eleştiren pilot yayından alındı!...

"'Reis' dizisi reyting kaybediyor; 'İmam'ın oğlu' yükselişte!"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yayından alınan pilot Altan: Trafik, İstanbul Havalimanı'na göre ayarlandığı için...

Dünyada en sık kullanılan soyadları haritası yayımlandı; Türkiye'de birinci değişmedi...

'Bana tecavüz eden kişi videoyu porno sitesine yükledi, yayından kaldırtmam...

"Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybetti...

Pegasus, CNN Türk'e kazayı yorumlayan eski savaş pilotunu işten çıkardı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci: Başbuğ FETÖ konusunda uyaran isim; yargılanması...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken 'projeleri' eleştiren pilot yayından alındı!...

"'Reis' dizisi reyting kaybediyor; 'İmam'ın oğlu' yükselişte!"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24