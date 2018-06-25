Tuncay Özkan partililere seslendi: Sandıklardan gelen sonuçları girmeye devam edeceğiz

CHP Genel Merkezi'nde oturma eylemi başlatan bir grup partili, yönetimin istifa etmesini istedi. Sloganların artması üzerine binadan çıkan Tuncay Özkan, slogan atan partilileri sakinleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, genel merkezde oturma eylemi yapan bazı partililerle konuştu. "Biz bu çalışmayı sabah bitireceğiz. Doğru ve net olan neyse çıkaracağız. "Hep beraber umutla dirençle çalıştık. Bu parti sizin, siz bizim canımızsınız. 96 yıllık çınar emanetimiz. Şimdi o emanetin hakkını vermek için hep beraber çalışacağız. "Saat 1200'da cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce açıklama yapacak. İçeri geçeceğiz. Sandıktan gelen sonuçları girmeye devam edeceğiz. Sandık sonuçlarını YSK ile karşılaştırma yapalım. Yarın buyrun gelin. Yarına kadar izin verin çalışalım.” Kalabalığın çağrısı üzerine önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel asma kattan seslenip “Ben sıkıntılı bölgelere odaklanıyorum. Sabaha kadar çalışacağız. Yarın da çalışacağız. Yarın en doğru bilgiyi verecekler. Ben de tek başıma her bir oyun peşinde olacağım” dedi.