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Tuncay Özkan "AKP yine çark etti" notuyla Mehmet Özhaseki'nin 'göç' ile ilgili sözlerini paylaştı

Özkan, Özhaseki'nin göçmenlerle ilgili 1 ay arayla 2 farklı açıklamasını paylaştı

26 Ağustos 2021 21:01

T24 Video Haber Merkezi

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "AKP yine çark etti" notuyla AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin göçmenlerle ilgili 1 ay arayla 2 farklı açıklamasını paylaştı. 

Özkan'ın paylaştığı videoda Özhaseki 1 ay arayla önce "Zorda kalanlara kapıyı kapatmak doğru değil. Suriyeliler bazı şehirlerin sanayisini ayakta tutuyor" sonra da "Türkiye mülteci kampı değil. Gelmelerine sıcak bakmıyoruz" ifadelerini kullanıyor. 

Özhaseki 27 Temmuz'da "Şimdi bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyorlar. Gaziantep sanayisine gidin yüzbinlerce insan en ağır ve en zor işlerde çalışıyorlar" düşüncesini dile getirmişti. 

Özhaseki bugün de Afgan göçmen tartışmaları üzerine "Burası göçmen kampı değil" açıklamasında bulundu.

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