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Tunç Soyer, Koronavirüs günlerinde evde şiddete uğrayan kadınlara seslendi: 'Geçici misafirhaneler açıyoruz'

19 Nisan 2020 13:46

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde vatandaşlar, kendilerini evde izole ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de karantina günlerinde ev içi şiddetin ve konaklama ihtiyacı duyan kadınların sayısında ciddi bir artış yaşandığını vurguladı ve "Kadınlar için geçici misafirhaneler açıyoruz" dedi. 

Evinde şiddet gören ve evsiz kadınlar için bu hizmeti sunduklarını belirten Soyer, "Evinde şiddet gören bir kadın, 'evden çıkamıyorum ne yapacağım' diye düşünmesin" dedi ve şiddet gören kadınların şiddeti ihbar etmeleri için telefon numaraları verdi. 

Evinde mutlu ve güvenli yaşamak tüm kadınlarımızın hakkıdır diyen Soyer, 'Yalnız değilsiniz, biz varız' ifadesini kullandı. 

 

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