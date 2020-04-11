Tunç Soyer: Kimseyi ekmeksiz, susuz bırakmayacağız; herkes evinde kalsın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından oluşan izdihamlarla ilgili açıklama yaptı. Soyer, "Kimseyi ekmeksiz, susuz bırakmayacağız; herkes evinde kalsın" dedi.

Twitter üzerinden paylaştığı videoda Soyer, vatandaşa seslenerek, "Paniğe kapılmayın" dedi. Soyer, "Günlerdir, haftalardır çağrısını yapmıştık. Karantina kararı alınması gerektiğini ifade etmiştik, başka bir yolu olmadığını söylemiştik. Bu karar alındı. Ancak kararın uygulanması için 2 saat gibi çok kısa bir zaman dilimi bırakıldı. Bu da bir panipe ve telaşa yol açtı. Ancak buradan şunu ifade etmek istiyorum ki, herkes evinde kalsın. Paniğe, telaşa hiç gerek yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm kurumsal kapasitesiyle yarın ve öbür gün ayakta olacak. Her türlü ihtiyacınızı gidermek için elimizden ne geliyorsa yaparız. Kimseyi ekmeksiz, susuz bırakmayacağız. Halk ekmek fabrikamız tam kapasitesiyle çalışmaya devam edecek. Sakin olun, huzurlu olun. Biz varız" diye konuştu.

Ne oldu?

İçişleri Bakanlığı, gece yarısından neredeyse 2 saat önce, bugün 24.00'dan itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanmasına ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdi. Yasak kapsamında sağlık kuruluşları, eczaneler, fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerleri, her 50 bin nüfusa bir adet olacak şekilde akaryakıt istasyonlarının açık olacağı belirtildi.

21.50'de açıklanan yasak sonrası marketlere ve fırınlara akın eden vatandaşlar, hafta sonu ihtiyaçlarını gidermek için sokaklardaydı. Bazı bölgelerde sosyal mesafe kuralının uygulanmadığı görülürken, dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştuğu belirtildi.