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Tunç Soyer’den Gediz Nehri için çağrı: Çok acı tablolarla karşı karşıya kaldım, vakit mücadele vakti!

“Dayanışma ruhuyla hem şehrimizi hem bölgemizi kurtaracağız”

19 Temmuz 2021 13:33

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Gediz Nehri'ndeki kirlenmeye dikkat çekerek, "Çok acı tablolarla karşı karşıya kaldım, vakit mücadele vakti!" çağrısında bulundu. 

Soyer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu memleket bizim! 4 gün boyunca Körfez’imize akan kirliliğin çarelerini bulmak için Gediz kıyılarını gezdim. Çok acı tablolarla karşı karşıya kaldım. Vakit mücadele vakti! Dayanışma ruhuyla hem şehrimizi hem bölgemizi kurtaracağız." ifadesini kullandı. 

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Tunç SoyerGediz Nehriçağrı

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