Tunç Soyer’den Gediz Nehri için çağrı: Çok acı tablolarla karşı karşıya kaldım, vakit mücadele vakti!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Gediz Nehri'ndeki kirlenmeye dikkat çekerek, "Çok acı tablolarla karşı karşıya kaldım, vakit mücadele vakti!" çağrısında bulundu.

Soyer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu memleket bizim! 4 gün boyunca Körfez’imize akan kirliliğin çarelerini bulmak için Gediz kıyılarını gezdim. Çok acı tablolarla karşı karşıya kaldım. Vakit mücadele vakti! Dayanışma ruhuyla hem şehrimizi hem bölgemizi kurtaracağız." ifadesini kullandı.

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