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Tunç Soyer'den '23 Nisan' paylaşımı: O'nun ilkelerini her bahar büyüten İzmirliler, 100. yıla hazır mıyız?

12 Nisan 2020 12:59

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından müzisyenlerin video konferans yoluyla bir araya gelerek çaldığı İzmir Marşı'nı paylaşarak İzmirlilere, '100. yıla hazır mıyız?' dedi.

Soyer payşlaşımına, "Bugün 23 Nisan! Neşe doluyor insan!' Siyah önlükler, kolalı yakalar... Demokrasinin, Cumhuriyet'in kıymetinin bilindiği yıllar... O'nun ilkelerini, adını, sevgisini, nadide bir çiçek gibi, bu güzel kentin dağlarında her bahar büyüten İzmirliler. 100. yıla hazır mıyız?" notunu düştü. 

 

 

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