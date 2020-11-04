Tunç Soyer: Arama kurtarma çalışmalarında hayatı pahasına can kurtaran tüm ekiplere minnettarız

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan, AFAD'ın 6,6, Kandilli'nin 6,9 büyüklüğünde açıkladığı depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 114’e yükseldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, arama kurtarma çalışmalarının sonlandığını hatırlatarak, arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplere teşekkür etti.

"Enkaz kaldırma çalışmaları akşama kadar bitmiş olacak" diyen Soyer, depremzedelerle dayanışma için açılan kampanyalara katılma çağrısını yineledi.