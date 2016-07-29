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Tuğgeneral Akyıldız, cuntacı askerlere 1 dolar göstererek serbest mi kaldı?

29 Temmuz 2016 16:39

Moda Deniz Kulübü'ne 15 temmuz gecesi yapılan baskına ait görüntülerde dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Baskın sırasında üst düzey komutanlar ters kelepçeyle yere yatırılırken, bir komutan darbecilere elindeki notu gösterip serbest kalmıştı. O komutanın Tuğgeneral Cemal Akyıldız olduğu ortaya çıktı. Akyıldız darbe girişimi soruşturmasında tutuklanmış, ardından OHAL kapsamında TSK'dan ihraç edilmişti. Görüntülerde cuntacılar, kuvvet komutanları tek tek kelepçeleyip yere yatırıyor. Bu sırada Tuğgeneral Cemal Akyıldız darbeci askerlere elindeki notu gösteriyor. Cuntacılar da Akyıldız'ı serbest bırakıyor. Akyıldız'ın elindekinin cuntacılar arasında şifreli bir mesaj olduğu söylenen 1 dolarlık banknot olabileceği düşünülüyor.

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Tuğgeneral Akyıldız1 dolar göstererek serbest mi kaldıcuntacılar

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