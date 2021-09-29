TTB'den Seda Sayan'ın programında dans eden Opr. Dr. Banu Küçükpolat için inceleme talebi; "Sebep reklamının yapılması"

'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programına çıkarak dans etmesiyle gündem olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat'a Türk Tabipleri Birliği'nden inceleme talebi geldi. Sosyal medyada gündem olan konu, TTB’ye göre dans etmesi değil, doktorun reklamının yapılması… Değerlendirmenin etik ilkeler kapsamında olduğu ifade edilirken, yasak olmasına rağmen hekimin kendi reklamını yaptığı öne sürülerek Seda Sayan'ın, “Ben olsam bu doktora giderim, bence siz de gidin” gibi ifadelerinin şikâyete konu olduğu bildirildi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat, Sabahın Sultanı Seda Sayan programına çıkarak dans etmesiyle gündeme geldi.

HaberTürk'ten Demet Demirkır'ın haberine göre, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Op. Dr. Küçükpolat hakkında inceleme talebinde bulundu.

TTB'den inceleme talebi

TTB tarafından Tabip Odası Başkanlığına gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Sabahın Sultanı Seda Sayan" adlı televizyon programında konuk olan Op. Dr. Banu Küçükpolat'ın tıbbi deontoloji ve hekimlik meslek etiği kuralları ışığında disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmesini ve sonucundan tarafımıza ve ilgililerine bilgi verilmesini bekleriz."

"Sebep doktorun dans etmesi değil"

Sosyal medyada gündem olan bu iç yazışma ile ilgili Türk Tabipleri Birliği'nden edindiğimiz bilgiye göre, programın olduğu gün TTB'ye birtakım şikâyetlerde bulunuldu. Alınan şikâyetlerin nedeninin, hekimin dans etmesiyle ilgili olmadığı; programın Op. Dr. Banu Küçükpolat'ın reklamına dönüştürülmesi olduğu belirtildi.

Değerlendirmenin etik ilkeler kapsamında olduğu ifade edilirken, yasak olmasına rağmen hekimin kendi reklamını yaptığı öne sürülerek Seda Sayan'ın, “Ben olsam bu doktora giderim, bence siz de gidin” gibi ifadelerinin şikâyete konu olduğu bildirildi.

Ne olmuştu?

Hafta içi her gün Star TV ekranında yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programına konuk olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat, canlı yayındaki dansıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

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"Linç de yedim övgü de aldım"

Olayın kısa sürede gündem olmasının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Küçükpolat, "Bu kadar ses çıkaracağını düşünmemiştim. Linç de yedim övgü de aldım. Ama canlar ben böyleyim değişmem. İstesem de değişemem. Ruhum istiyor ben yapıyorum. Sevenlere de sevmeyenlerime de duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.